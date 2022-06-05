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Зеленский впервые с начала вторжения РФ отправился в Запорожье

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Александр Мороз

Президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации отправился в Запорожье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

"Запорожье. Общаемся с мариупольцами", - подписал он опубликованное сторис с Зеленским.

Отметим, это второй публичный рабочий визит Зеленского за пределы Киевской области, до этого в конце мая он ездил в Харьков и посетил передовые позиции украинских военных в этом регионе.

Накануне он заявил, что российский президент Владимир Путин одним своим приказом остановить войну против Украины, а отсутствие такого приказа означает унижение мира.

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Владимир ЗеленскийЗапорожье