Зеленський вперше з початку вторгнення РФ вирушив до Запоріжжя

Президент України Володимир Зеленський вперше з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації вирушив до Запоріжжя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram заступник голови Офісу президента Кирила Тимошенко.

Зазначимо, це другий публічний робочий візит Зеленського за межі Київської області, до цього в кінці травня він їздив до Харкова і відвідав передові позиції українських військових у цьому регіоні.

Напередодні він заявив, що російський президент Володимир Путін одним своїм наказом зупинити війну проти України, а відсутність такого наказу означає приниження світу.

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