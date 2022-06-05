Зеленський вперше з початку вторгнення РФ вирушив до Запоріжжя

Президент України Володимир Зеленський вперше з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації вирушив до Запоріжжя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram заступник голови Офісу президента Кирила Тимошенко.
"Запоріжжя. Спілкуємося з маріупольцями", - підписав він опубліковане сторіс із Зеленським.
Зазначимо, це другий публічний робочий візит Зеленського за межі Київської області, до цього в кінці травня він їздив до Харкова і відвідав передові позиції українських військових у цьому регіоні.
Напередодні він заявив, що російський президент Володимир Путін одним своїм наказом зупинити війну проти України, а відсутність такого наказу означає приниження світу.
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