Зеленський вперше з початку війни дав інтерв'ю російським ЗМІ
Президент Володимир Зеленський вперше після початку війни Росії проти України дав інтерв'ю російським журналістам. Розмова тривала майже дві години.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медуза".
У неділю, 27 березня, з президентом України здзвонилися російські журналісти. Зокрема, головний редактор "Медузи" Іван Колпаков, головний редактор телеканалу "Дождь" Тихон Дзядко, письменник і журналіст Михайло Зигар, кореспондент "Комерсанта" Володимир Соловйов.
ЗМІ обіцяють до вечора оприлюднити всі інтерв'ю без цензури.
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