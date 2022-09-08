ua ru
Чт, 08 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленский впервые в истории двусторонних отношений поговорил с президентом Кении

Новина українською →
Киев, Четверг 08 сентября 2022 14:55
Зеленский впервые в истории двусторонних отношений поговорил с президентом Кении Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент Украины Владимир Зеленский провел первый в истории двусторонних отношений разговор с новоизбранным лидером Кении Уильямом Руто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter украинского президента.

В ходе разговора Зеленский поздравил Руто с победой на выборах, а также поблагодарил Кению, как члена Совбеза ООН, за поддержку в международных организациях.

Кроме того, глава украинского государства заверил Руто в том, что Украина готова и дальше быть гарантом продовольственной безопасности Африки.

Напомним, ранее Зеленский провел первые в истории двусторонних отношений переговоры с лидером Нигера Мохамедом Базумом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Кения
NEWS
Контрнаступление ВСУ: наши бойцы вернули уже 700 квадратных километров на двух направлениях
Контрнаступление ВСУ: наши бойцы вернули уже 700 квадратных километров на двух направлениях
DAILY
Зачем россияне вывозят детей из Украины и что их ждет в РФ после депортации
Юлия Акимовакорреспондент Зачем россияне вывозят детей из Украины и что их ждет в РФ после депортации