Зеленський вперше в історії двосторонніх відносин поговорив з президентом Кенії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter українського президента.

В ході розмови Зеленський привітав Руто з перемогою на виборах, а також подякував Кенії, як члена Радбезу ООН, за підтримку в міжнародних організаціях.

Крім того, глава української держави запевнив Руто в тому, що Україна готова і далі бути гарантом продовольчої безпеки Африки.