Зеленський вперше провів переговори із президентом Уганди

У середу, 22 лютого, президент України Володимир Зеленський вперше провів телефонну розмову із президентом Уганди Йовері Мусевені. Під час переговорів вони обговорили потенціал розвитку відносин двох країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави держави в Telegram .

"Радий провести першу в історії двосторонніх відносин розмову з Президентом Уганди Йовері Мусевені. Розповів про українські мирні ініціативи в ООН. Також поговорили про потенціал розвитку двосторонніх відносин", - написав він.

Нагадаємо, раніше Зеленський під час телефонних переговорів з естонським колегою Аларом Карісом обговорив майбутній саміт НАТО у Литві, який відбудеться 11-12 липня.

Крім того, Зеленський та лідер Пакистану Арфі Алві провели телефонні переговори, під час яких обговорили "зернову ініціативу".

Додамо, що Україна запропонувала Пакистану приєднатися до реалізації "формули світу".

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