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Зеленский впервые провел переговоры с президентом Уганды

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Среда 22 февраля 2023 18:40
Зеленский впервые провел переговоры с президентом Уганды Фото: президент Украины Владимир Зеленский (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Валерия Полищук

В среду, 22 февраля, президент Украины Владимир Зеленский впервые провел телефонный разговор с президентом Уганды Йовери Мусевени. В ходе переговоров они обсудили потенциал развития отношений двух стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы государства в Telegram.

"Рад провести первый в истории двусторонних отношений разговор с Президентом Уганды Йовери Мусевени. Рассказал об украинских мирных инициативах в ООН. Также поговорили о потенциале развития двусторонних отношений", - написал он.

Напомним, ранее Зеленский в ходе телефонных переговоров с эстонским коллегой Аларом Карисом обсудил предстоящий саммит НАТО в Литве, который пройдет 11-12 июля.

Кроме того, Зеленский и лидер Пакистана Арфи Алви провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили "зерновую инициативу".

Добавим, что Украина предложила Пакистану присоединиться к реализации "формулы мира".

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Владимир Зеленский Уганда Война России против Украины
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