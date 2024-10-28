UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Зеленський вперше прибув до Ісландії та назвав мету візиту

Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент України Володимир Зеленський 28 жовтня вперше прибув з робочим візитом до Ісландії. Ціль його візиту - підтримка плану перемоги України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента.

"Вперше прибув до Ісландії з робочим візитом. Візьму участь у четвертому саміті Україна - Північна Європа та проведу двосторонні переговори з його учасниками: прем’єрами Ісландії, Данії, Норвегії, Фінляндії та Швеції", - написав Зеленський.

За його словами, він також планує зустрітись з пані президентом і представниками парламенту Ісландії. Під час їх зустрічі вони будуть обговорювати підтримку плану перемоги України та питання, у яких співпраця країн може бути найбільш результативною.

Зокрема, мова про фінансування українського виробництва зброї та далекобійних засобів, підготовка до зими, морська безпека, обмеження російського тіньового флоту, оборонна підтримка, підготовка та оснащення українських воїнів.

"Країни Північної Європи - наші принципові й рішучі союзники, а майданчик Україна - Північна Європа - один із найефективніших наших багатосторонніх форматів. Продовжуємо працювати разом, щоб реалізувати його повний потенціал", - підкреслив Зеленський.

Дипломатичні відносини України та Ісландії

Дипломатичні відносини між Україною та Ісландією встановлені 1992 року, після здобуття Україною незалежності. Ісландія визнала незалежність України 15 січня 1991 року і стала однією з перших країн, які це зробили.

Відносини між країнами мають дружній характер, але через віддаленість і розмір Ісландії обсяги співпраці залишаються порівняно невеликими. Основні сфери співробітництва охоплюють економіку, освіту, енергетику та культурні обміни. Ісландія підтримує Україну на міжнародних форумах і виступає за її територіальну цілісність та суверенітет, особливо після початку російської агресії у 2014 році.

Ісландія також підтримує санкції Європейського Союзу проти Росії і надає гуманітарну допомогу Україні. Відносини між державами зміцнилися на тлі підтримки України з боку Ісландії під час повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році. Хоча Ісландія не є членом ЄС, координує свою позицію з Євросоюзом і НАТО та постійно підтримує Україну в міжнародних організаціях, таких як ООН і Рада Європи.

Раніше ми писали про те, що Україна та Ісландія підписали угоду про гарантії безпеки. Ісландія зобов’язалася надавати довгострокову економічну, гуманітарну та оборонну підтримку Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийИсландияДипломатичні відносини