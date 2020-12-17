Зеленский: возвращение Крыма и Донбасса - главный приоритет внешней политики

Главным приоритетом внешней политики Украины остается вопрос возвращения Крыма и Донбасса. Также украинские дипломаты должны проводить активную работу по привлечению партнеров к восстановлению Донбасса, а также к участию в Крымской платформе.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время конференции руководителей дипломатических ведомств Украины, передает пресс-служба Офиса президента.

"Во всех странах, где есть украинские дипломатические миссии, при каждом удобном случае должен подниматься вопрос восстановления территориальной целостности Украины и возвращения Донбасса и Крыма, чтобы сохранялась, укреплялась и увеличивалась мировая коалиция в поддержку нашего государства", - сказал Зеленский.

Также президент отметил важность дальнейшей работы над освобождением Крыма.

"Крымская платформа - это наша инициатива по консолидации международных усилий для деоккупации Крыму - приобретает все большую огласку. Эту инициативу уже поддержали наши партнеры в Европе и Северной Америке. Я призываю вас более активно работать над привлечением в нее стран других регионов", - сказал Зеленский.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Зеленский требует от украинских послов результатов через полгода после назначения.

Также сообщалось, что президент России Владимир Путин заявил, что развитие отношений с Украиной в значительной степени зависит от украинских властей.