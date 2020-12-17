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Зеленський: повернення Криму і Донбасу - головний пріоритет зовнішньої політики

Автор: Игорь Литвиненко

Головним пріоритетом зовнішньої політики України залишається питання повернення Криму і Донбасу. Також українські дипломати повинні проводити активну роботу із залучення партнерів до відновлення Донбасу, а також до участі в Кримській платформі.

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Про це президент Володимир Зеленський заявив під час конференції керівників дипломатичних відомств України, передає пресс-служба Офісу президента.

"У всіх країнах, де є українські дипломатичні місії, при кожному зручному випадку повинен підніматися питання відновлення територіальної цілісності України і повернення Донбасу і Криму, щоб зберігалася, зміцнювалася і зростала світова коаліція на підтримку нашої держави", - сказав Зеленський.

Також президент наголосив на важливості подальшої роботи над визволенням Криму.

"Кримська платформа - це наша ініціатива щодо консолідації міжнародних зусиль для деокупації Криму - набуває все більшого розголосу. Цю ініціативу вже підтримали наші партнери в Європі і Північній Америці. Я закликаю вас більш активно працювати над залученням в неї країн інших регіонів", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Зеленський вимагає від українських послів результатів через півроку після призначення.

Також повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін заявив, що розвиток відносин з Україною значною мірою залежить від української влади.

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