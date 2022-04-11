ru ua
Пн, 11 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленский о возможных уступках России: мы не готовы отдавать свои территории

Новина українською →
Киев, Понедельник 11 апреля 2022 15:39
Зеленский о возможных уступках России: мы не готовы отдавать свои территории Фото: президент Украины Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Президент Украины Владимир Зеленский не готов отдавать территории в обмен на мир с Российской Федерацией. По его словам, необходимо отстоять украинскую государственность, но подчеркнул, что "это жизнь, и бывает по-разному".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для CBS.

"Мы в целом не готовы отдавать свое государство, отдавать свои территории. Я бы не хотел попасть в ситуацию, когда мне придется очень серьезно об этом думать и реально отвечать на такой вопрос. Я считаю, что мы уже отдали много людей и многое для того, чтобы сохранить свое государство. И поэтому мы должны, как минимум, им, поэтому должны стоять, сколько сможем. Но это жизнь, и бывает по-разному", - отметил Зеленский.

Он также отметил, что этот вопрос будет подниматься на переговорах, поскольку российская сторона постоянно требует признать аннексию Крыма.

"Я точно это признавать не буду. И потом, они хотят решить вопрос по Донбассу, аппетит у них увеличился, они хотят весь Донбасс. А потом они захватили Херсонскую область и юг, мы знаем, они стремятся забрать юг нашей страны. Поэтому я точно понимаю, что такие вопросы будут подниматься на такой встрече, если она будет. Но мы не готовы отдавать наши территории", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее президент говорил, что вопрос деоккупации Крыма должен быть решен в дипломатическом формате. И, возможно, через десять лет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Война России против Украины
NEWS
47-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
47-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Под знаком Украины. Сможет ли Макрон снова победить Ле Пен на выборах во Франции
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Под знаком Украины. Сможет ли Макрон снова победить Ле Пен на выборах во Франции