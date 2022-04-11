ru ua
Пн, 11 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський про можливі поступки Росії: ми не готові віддавати свої території

Новость на русском →
Київ, Понеділок 11 квітня 2022 15:39
Зеленський про можливі поступки Росії: ми не готові віддавати свої території Фото: президент України Володимир Зеленський (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Президент України Володимир Зеленський не готовий віддавати території в обмін на мир з Російською Федерацією. За його словами, необхідно відстояти українську державність, але підкреслив, що "це життя, і буває по-різному".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для CBS.

"Ми в цілому не готові віддавати свою державу, віддавати свої території. Я б не хотів потрапити в ситуацію, коли мені доведеться дуже серйозно про це думати і реально відповідати на таке питання. Я вважаю, що ми вже віддали багато людей і багато для того, щоб зберегти свою державу. І тому ми винні, як мінімум, перед ними, тому повинні стояти, скільки зможемо. Але це життя, і буває по-різному", - зазначив Зеленський.

Він також зазначив, що це питання буде підніматися на переговорах, оскільки російська сторона постійно вимагає визнати анексію Криму.

"Я точно це визнавати не буду. І потім, вони хочуть вирішити питання по Донбасу, апетит у них збільшився, вони хочуть весь Донбас. А потім вони захопили Херсонську область і південь, ми знаємо, вони прагнуть забрати південь нашої країни. Тому я точно розумію, що такі питання будуть підніматися на такій зустрічі, якщо вона буде. Але ми не готові віддавати наші території", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент говорив, що питання деокупації Криму має бути вирішене в дипломатичному форматі. І, можливо, через десять років.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Війна Росії проти України
NEWS
47-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
47-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Під знаком України. Чи зможе Макрон знову перемогти Ле Пен на виборах у Франції
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Під знаком України. Чи зможе Макрон знову перемогти Ле Пен на виборах у Франції