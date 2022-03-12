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Зеленский о возможном захвате Киева: им придется жить на этой земле самим, без нас

Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможный захват Киева российскими войсками. Он считает, что оккупанты смогут зайти в столицу, если полностью уничтожат ее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы государства с иностранными СМИ.

"Относительно Киева. Если будут десятки тысяч военных, которых Россия мобилизует, и они придут с сотнями или тысячами танков, то они зайдут в Киев. Мы это понимаем. Если они будут делать ковровое бомбардировки и решат просто стереть историческую память всего этого региона, историю Киевской Руси, историю Европы, то они зайдут в Киев. Если они уничтожат всех нас, то они зайдут в Киев. Если в этом цель - то пусть заходят. Но им придется жить на земле самим, без нас. Друзей на этой земле они не найдут", - отметил Зеленский

Напомним, что Владимир Зеленский заявил, что хочет провести переговоры с Россией в Иерусалиме. Такое предложение он сделал премьер-министру Израиля Нафтали Беннету.

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