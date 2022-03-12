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Зеленський про можливе захоплення Києва: їм доведеться жити на цій землі самим, без нас

Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський прокоментував можливе захоплення Києва російськими війська. Він вважає, що окупанти зможуть зайти в столицю, якщо повністю знищать її.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг глави держави з іноземними ЗМІ.

"Щодо Києва. Якщо будуть десятки тисяч військових, яких мобілізує Росія, і вони прийдуть з сотнями чи тисячами танків, то вони зайдуть в Київ. Ми це розуміємо. Якщо вони будуть робити коврове бомбардування і вирішать просто стерти історичну пам'ять всього цього регіону, історію Київської Русі, історію Європи, то вони зайдуть в Київ. Якщо вони знищать всіх нас, то вони зайдуть в Київ. Якщо в цьому ціль - то нехай заходять. Але їм доведеться жити на цій землі самим, без нас. Друзів на цій землі вони не знайдуть", - зазначив Зеленський

Нагадаємо, що Володимир Зеленський заявив, що хоче провести перегори з Росією в Єрусалимі. Таку пропозицію він зробив прем'єр-міністру Ізраїлю Нафталі Беннету.

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