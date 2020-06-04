Зеленский о возможном штрафе за кафе во время карантина: готов оплатить

Президент Украины Владимир Зеленский готов оплатить возможный штраф за посещение кафе во время карантина. По его словам, он зашел в кафе, поскольку доверяет своей команде.

Об этом он заявил в ходе инспекции капитального ремонта дороги, передает Офис президента в Facebook.

По его словам, он готов оплатить штраф, если что-то нарушил.

"Да-да, так и есть (кафе разрешили работать только с 5 июня, ред.). Меня пригласили, я зашел, все там проверили… Всегда доверяю (команде, - ред.)", - отметил Зеленский.

В то же время ситуацию объяснил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Мы вчера шли по улице, хотели взять кофе. Рестораторы как и другой бизнес хотят открыться раньше, они обратились к нам - мы уже готовы выполнять ваши нормы, которые вы опубликовали. Мы просто зашли проверить, было соблюдено все, как было прописано в наших нормах. Я сидел подальше и контролировал, посмотрели, как все будет работать", - подчеркнул он.

Он добавил, что поход президента в кафе не следует рассматривать как нарушение карантина.

Напомним, ранее замминистра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что полиции не впервые штрафовать Зеленского и напомнил случай, когда его оштрафовали за демонстрацию бюллетеня на выборах.

Ранее Кабинет министров Украины разрешил кафе и ресторанам принимать посетителей и обнародовал требования.