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До 4 клиентов за столом и соцдистанция: названы условия работы ресторанов

Новости » Коронавирус     03.06.2020 - 14:25
До 4 клиентов за столом и соцдистанция: названы условия работы ресторанов
Фото: ресторанам разрешат работу внутри заведений (РБК-Украина)

За столом смогу находиться не более четырех человек, а дистанция между столами будет 1,5 метра

Кабинет министров Украины разрешил работу кафе и ресторанов с 5 июня. При этом работа заведений будет разрешена с определенными ограничениями.

Соответствующее решение правительства опубликовал в Telegram народный депутат Алесей Гончаренко, который присутствовал на заседании правительства.

В частности, за одним столом могут находиться не более четырех человек. Также между столами должно быть соблюдено расстоянии в полтора метра.

"С 5 июня (разрешить - ред.) деятельность учреждений питания… при условии соблюдения расстоянии не менее 1,5 метра между местами для сидения за соседними столами и размещение не более четырех клиентов за столом (без учета детей до 14 лет)", - говорится в документе.

Также весь персонал заведения должен использовать средства индивидуальной защиты лица, глаз и рук, а клиенты, кроме времени приема пищи, маски или респираторы.

Кроме этого РБК-Украина писало, что с 5 июня Украина запустит внутреннее авиасообщение, международное будет возобновлено уже с 15 июня.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения заявила, что Украина выходит на стабилизацию ситуации с коронавирусом.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины Кабинет Министров Украиныкарантинресторан
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