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Зеленский о возможном применении химоружия РФ: сделаете, получите мощный санкционный ответ

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский предостерег Россию от возможного применения химического оружия. Он заявил, что Москва получит мощный санкционный ответ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского к украинцам.

"Если вы (Россия - ред.) сделаете что-то подобное (примените химическое оружие - ред.) против нас, вы получаете жесточайший санкционный ответ", - сказал Зеленский.

Напомним, ранее США допустили, что Россия может применить против Украины химическое или биологическое оружие.

Война России против Украины продолжается 15-й день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Владимир ЗеленскийХимическое оружиеВойна России против Украины