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Зеленский о войсках РФ на границе: армия готова дать отпор любому, когда-либо и где угодно

Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию о том, что Россия стягивает свои войска к украинским границам. Он подчеркнул, что украинская армия готова дать отпор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства.

"Наши западные партнеры предоставили информацию об активном перемещении войск России вдоль украинских границ и увеличении их концентрации. Мы благодарны партнерам за эту информацию. Это доказательство поддержки Украины, заинтересованности и осведомленности наших партнеров о ситуации на Донбассе", - заявил он.

Президент подчеркнул, что со стороны России украинские власти слышат "упреки, что именно Украина затягивает мирный процесс и срывает встречу в нормандском формате".

"Я надеюсь, теперь мир видит, кто хочет мира, а кто концентрирует около 100 тысяч войск на нашей границе. В то же время, скажем прямо, такое поведение нашего соседа нас не удивляет и не пугает. Пугает, что это вдруг стало открытием для некоторых журналистов и экспертов, поднявших медиа шумиху", - заявил Зеленский.

Он отметил, что давление России уже не действует на Украину.

"Психологическое давление России на нас давно не действует. Наша разведка владеет полной информацией, а наша армия готова дать отпор любому, когда-либо и где угодно. Ваша паника точно не поможет ей, но может помочь противнику и стать элементом информационной войны и нанести вред стране", - добавил Зеленский.

Напомним, западные СМИ отмечают, что Россия стягивает войска к украинским границам, в частности танковые подразделения. По данным лондонской разведывательной компании Janes, батальон танков Т-80У был развернут на железнодорожной станции в Воронежской области.

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Владимир ЗеленскийРоссийская Федерация