Зеленський про війська РФ на кордоні: армія готова дати відсіч будь-кому, будь-коли і де завгодно

"Наші західні партнери надали інформацію про активне переміщення військ Росії вздовж українських кордонів і збільшення їх концентрації. Ми вдячні партнерам за цю інформацію. Це доказ підтримки України, зацікавленості та обізнаності наших партнерів про ситуацію на Донбасі", - заявив він.

Президент підкреслив, що з боку Росії українська влада чує "закиди, що саме Україна затягує мирний процес і зриває зустріч у нормандському форматі".

"Я сподіваюся, тепер світ бачить, хто хоче миру, а хто концентрує близько 100 тисяч військ на нашому кордоні. Водночас скажемо прямо, така поведінка нашого сусіда нас не дивує і не лякає. Лякає, що це раптом стало відкриттям для деяких журналістів і експертів, які підняли медіа галас", - заявив Зеленський.

Він зазначив, що тиск Росії вже не діє на Україну.

"Психологічний тиск Росії на нас давно не діє. Наша розвідка володіє повною інформацією, а наша армія готова дати відсіч будь-кому, коли-небудь і де завгодно. Ваша паніка точно не допоможе їй, але може допомогти противнику і стати елементом інформаційної війни і завдати шкоди країні", - додав Зеленський.