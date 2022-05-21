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Зеленский: войска РФ пытаются наступать на Славянск и Северодонецк, ВСУ сдерживают оккупантов

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Ситуация на Донбассе складывается очень сложная. Российские оккупанты пытаются наступать на Славянск и Северодонецк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.

Он отметил, что украинские военные срывают планы россиян.

"На Донбассе ситуация чрезвычайно сложная. Как и предыдущие дни российская армия пытается наступать на Славянск и Северодонецк. ВСУ сдерживают это наступление Каждый день, который защитники отбивают наступательные планы России, является конкретным вкладом в приближении дня победы", - заявил он.

Он отметил, что "никакие ракетные удары результаты России не дадут".

Напомним, в четверг, 19 мая, оккупанты начали хаотично расстреливать Северодонецк из тяжелого вооружения. Обстрелы продолжаются и сейчас.

Также мы писали, что российское командование пересмотрело свои планы, сосредоточившись на захвате Луганской области.

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Владимир Зеленский