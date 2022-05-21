Зеленський: війська РФ намагаються наступати на Слов'янськ і Сєвєродонецьк, ЗСУ стримують окупантів

Ситуація на Донбасі складається дуже складна. Російські окупанти намагаються наступати на Слов'янськ і Сєвєродонецьк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента України Володимира Зеленського.

Він зазначив, що українські військові зривають плани росіян.

"На Донбасі ситуація надзвичайно складна. Як і попередні дні російська армія намагається наступати на Слов'янськ і Сєвєродонецьк. ЗСУ стримують цей наступ кожен день, який захисники відбивають наступальні плани Росії, є конкретним внеском у наближенні дня перемоги", - заявив він.

Він зазначив, що "жодні ракетні удари результати Росії не дадуть".