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Зеленський: війська РФ намагаються наступати на Слов'янськ і Сєвєродонецьк, ЗСУ стримують окупантів

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Ситуація на Донбасі складається дуже складна. Російські окупанти намагаються наступати на Слов'янськ і Сєвєродонецьк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента України Володимира Зеленського.

Він зазначив, що українські військові зривають плани росіян.

"На Донбасі ситуація надзвичайно складна. Як і попередні дні російська армія намагається наступати на Слов'янськ і Сєвєродонецьк. ЗСУ стримують цей наступ кожен день, який захисники відбивають наступальні плани Росії, є конкретним внеском у наближенні дня перемоги", - заявив він.

Він зазначив, що "жодні ракетні удари результати Росії не дадуть".

Нагадаємо, у четвер, 19 травня, окупанти почали хаотично розстрілювати Сєвєродонецьк з важкого озброєння. Обстріли тривають і зараз.

Також ми писали, що російське командування переглянуло свої плани, зосередившись на захопленні Луганської області.

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Володимир Зеленський