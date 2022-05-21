Зеленський: війська РФ намагаються наступати на Слов'янськ і Сєвєродонецьк, ЗСУ стримують окупантів

Ситуація на Донбасі складається дуже складна. Російські окупанти намагаються наступати на Слов'янськ і Сєвєродонецьк.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента України Володимира Зеленського.
Він зазначив, що українські військові зривають плани росіян.
"На Донбасі ситуація надзвичайно складна. Як і попередні дні російська армія намагається наступати на Слов'янськ і Сєвєродонецьк. ЗСУ стримують цей наступ кожен день, який захисники відбивають наступальні плани Росії, є конкретним внеском у наближенні дня перемоги", - заявив він.
Він зазначив, що "жодні ракетні удари результати Росії не дадуть".
Нагадаємо, у четвер, 19 травня, окупанти почали хаотично розстрілювати Сєвєродонецьк з важкого озброєння. Обстріли тривають і зараз.
Також ми писали, що російське командування переглянуло свої плани, зосередившись на захопленні Луганської області.
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