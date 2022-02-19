UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Зеленский о войне в Украине: грады летели в Мариуполь, а не в европейские города

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Европе. Он заявил о боевых действиях в стране и, что грады летели в Мариуполь, а не в европейские города.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление президента на Мюнхенской конференции.

"Грады летели в Мариуполь, а не в европейские города. Ни одна страна Европы не знает, что такое военные захоронения каждый день", - заявил он.

Он также считает, что архитектура мировой безопасности хрупка и требует обновления.

Напомним, боевики открыли огонь из тяжелого вооружения по собственным позициям с целью обвинения украинских войск в использовании тяжелого вооружения и создания картинки для российских пропагандистских СМИ.

Добавим, что сообщалось, что оккупационные войска готовят серию терактов на Донбассе. Спецслужбы РФ с привлечением "вагнеровцев" могут устроить подрывы жилых домов в целях совершения серий провокаций.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияУкраина