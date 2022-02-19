Зеленский о войне в Украине: грады летели в Мариуполь, а не в европейские города

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Европе. Он заявил о боевых действиях в стране и, что грады летели в Мариуполь, а не в европейские города.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на заявление президента на Мюнхенской конференции.

"Грады летели в Мариуполь, а не в европейские города. Ни одна страна Европы не знает, что такое военные захоронения каждый день", - заявил он.

Он также считает, что архитектура мировой безопасности хрупка и требует обновления.