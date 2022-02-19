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Зеленський про війну в Україні: гради летіли у Маріуполь, а не в європейські міста

Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський звернувся до Європи. Він заявив про бойові дії в країні і, що гради летіли у Маріуполь, а не в європейські міста.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву президента на Мюнхенській конференції.

"Гради летіли у Маріуполь, а не в європейські міста. Жодна країна Європи не знає, що таке військові поховання щодня", - заявив він.

Він також вважає, що архітектура світової безпеки крихка і потребує оновлення.

Нагадаємо, бойовики відкрили вогонь з важкого озброєння по власних позиціях з метою звинувачення українських військ у використанні важкого озброєння та створення картинки для російських пропагандистських ЗМІ.

Додамо, також повідомлялося, що окупаційні війська готують серію терактів на Донбасі. Спецслужби РФ із залученням "вагнерівців" можуть влаштувати підриви житлових будинків з метою вчинення серій провокацій.

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