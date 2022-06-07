ru ua
Вт, 07 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленский о войне с Россией: тупиковая ситуация - не вариант

Новина українською →
Киев, Вторник 07 июня 2022 16:02
Зеленский о войне с Россией: тупиковая ситуация - не вариант Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Тупиковая ситуация в войне с Россией - не вариант для Украины. Оттеснение российских войск на позиции, занятые до вторжения, будет серьезной временной победой для Украины, но полный суверенитет над ее территорией остается конечной целью.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

"Мы уступаем в оснащении и поэтому не способны продвигаться вперед. Мы понесем больше потерь, и люди - мой приоритет", - заявил он.

Зеленский подчеркнул, что победа должна быть достигнута на поле боя, но он также настаивает на том, что открыт для мирных переговоров с президентом Владимиром Путиным, несмотря на зверства, совершенные российскими войсками в Украине.

Он добавил, что западные санкции не очень повлияли на позицию России, и обрушился с критикой на партнеров за призывы к прекращению огня в конфликте без определения условий, а именно прекращения Москвой своего наступления.

"Все действуют как шифр. Они поддерживают Украину, но при этом проверяют, что можно сделать для ослабления санкций, чтобы не пострадал бизнес. Как мы можем добиться прекращения огня на территории Украины, не прислушиваясь к позиции этой страны? Это очень удивительно", - сказал Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что держать тему войны в Украине в информационном поле является сложной задачей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский НАТО Украина
NEWS
В Украине хотят запретить фейерверки
В Украине хотят запретить фейерверки
DAILY
Право на самозащиту. Почему украинцы за легализацию оружия и когда это может произойти
Вадим ДенисенкоИсполнительный директор Украинского Института будущего, советник главы МВД Право на самозащиту. Почему украинцы за легализацию оружия и когда это может произойти