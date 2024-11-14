Зеленський: внутрішній План стійкості представлять наступного тижня

Зеленський підкреслив, що сьогодні було опрацьовано пункт внутрішнього плану щодо безпеки.

"Безпеки в усій нашій країні, в кожній області, в кожній громаді. Це основа, безпечний простір, який потрібен кожній нашій людині. Хороші напрацювання є у Міністерства внутрішніх справ, є у Служби безпеки України. Все обов'язково впровадимо", - пояснив він.

Президент зауважив, що вже опрацювали пункти, зокрема, щодо енергетики. А також детально все підготували й щодо зброї українського виробництва та співпраці з партнерами.

"Загалом 10 пунктів, які будуть представлені наступного тижня. І під кожен пункт разом з українським громадянським суспільством, разом з усіма, доповнювати раціональними ідеями з бізнесу, ми підготуємо фактично базовий доктринальний документ для України", - підсумував Зеленський.