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Зеленський вніс зміни у склад Ставки верховного головнокомандувача

Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 15 липня, вніс зміни до складу Ставки верховного головнокомандувача.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента.

Як сказано у документі, президент увів до складу Ставки нещодавно призначених командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил України Олександра Трепака й начальника Управління державної охорони Олексія Морозова.

Цим же указом глава держави вивів зі складу Ставки Олександра Кубракова, Сергія Лупанчука та Сергія Рудя.

Указ набирає чинності  з дня його опублікування.

Нагадаємо, що на початку травня Верховна рада України відправила у відставку Олександра Кубракова з посади віцепрем'єра з відновлення України - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

Детальніше про життєвий шлях і політичну кар'єру Кубракова - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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