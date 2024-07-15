Зеленський вніс зміни у склад Ставки верховного головнокомандувача

Як сказано у документі, президент увів до складу Ставки нещодавно призначених командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил України Олександра Трепака й начальника Управління державної охорони Олексія Морозова.

Цим же указом глава держави вивів зі складу Ставки Олександра Кубракова, Сергія Лупанчука та Сергія Рудя.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, що на початку травня Верховна рада України відправила у відставку Олександра Кубракова з посади віцепрем'єра з відновлення України - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

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