Зеленський вніс до Ради законопроект про військового омбудсмана: що відомо

Наразі законопроект про військового омбудсмана внесений на розгляд парламенту. Цей проект закону за підписом президента зареєстрували як невідкладний для позачергового розгляду у Верховній Раді.

Як розповіла уповноважена президента України з питань захисту прав військовослужбовців Ольга Решетилова, відповідно до проєкту закону, президент призначатиме військового омбудсмана та його заступників.

"Також буде створено Офіс військового омбудсмана як допоміжний орган при президентові для здійснення функцій цивільного демократичного контролю у секторі безпеки й оборони, що передбачені в Законі України "Про національну безпеку України", - зазначила вона.

У законопроєкті, за її словами, серед іншого, прописаний: