Зеленский внес в Раду законопроект о военном омбудсмане: что известно

Сейчас законопроект о военном омбудсмане внесен на рассмотрение парламента. Этот проект закона за подписью президента зарегистрировали как неотложный для внеочередного рассмотрения в Верховной Раде.

Как рассказала уполномоченная президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих Ольга Решетилова, согласно проекту закона, президент будет назначать военного омбудсмена и его заместителей.

"Также будет создан Офис военного омбудсмена как вспомогательный орган при президенте для осуществления функций гражданского демократического контроля в секторе безопасности и обороны, предусмотренных в Законе Украины "О национальной безопасности Украины", - отметила она.

В законопроекте, по ее словам, среди прочего, прописан: