Президент Владимир Зеленский внес изменения в положение об Антитеррористическом центре и его координационных группах при региональных органах Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на указ президента.

В его положение прилагаются следующие изменения:

содействие органам и подразделениям СБУ в проведении контрразведывательной деятельности в интересах обеспечения государственной безопасности;

руководитель центра имеет первого заместителя и заместителя, которые назначаются на должности и увольняются с должностей главой СБУ по представлению руководителя центра. Первый заместитель и заместитель руководителя центра назначаются из числа сотрудников СБУ. Заместитель руководителя центра по должности является начальником штаба центра;

осуществление в установленном порядке самопредставництва интересов центра в судах Украины через заместителя начальника штаба центра, который направляет работу юридического подразделения штаба и сотрудников юридического подразделения штаба;

разработка рекомендаций, направленных на совершенствование территориальной подсистемы единой государственной системы предотвращения, реагирования и прекращения террористических актов и минимизации их последствий;

определение потребности в силах и средствах, которые могут использоваться в противодействии террористическим проявлениям

Напомним, Комитет по вопросам антикоррупционной политики принял решение по трем законопроектам о реформировании Службы безопасности Украины.

Вместе с тем, комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал парламенту отправить на повторное первое чтение законопроект №3196 авторства главы государства.