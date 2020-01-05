Зеленский не влиял на пропуск Dr.Alban в Украину, - глава Госпогранслужбы

Президент Украины Владимир Зеленский не влиял на решение о пропуске на территорию Украины шведского певца Dr.Alban, который ранее выступал в аннексированном Крыму. Об этом заявил глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко в Facebook.

По его словам, Доктор Албан въехал в Украину в соответствии с действующим законодательством.

"Вопрос пограничного контроля относятся исключительно к компетенции Государственной пограничной службы Украины. И никак на решение охранников границы по пропуску ли пропуска лиц не влияет никто, в том числе и президент Украины. Отказать иностранцам в пересечении границы можно через поручения правоохранительных органов. Однако в случае его отсутствия и наличия необходимых документов они могут быть пропущены в Украину", - написал Дейнеко.

Напомним, ранее сообщалось, что Dr.Alban выступил в Украине в новогоднем "Вечернем квартале". Как написал сам артист, ему был запрещен въезд в Украину после выступлений в оккупированном Крыме, однако после вмешательства Зеленского его пропустили.