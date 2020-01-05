Зеленський не впливав на пропуск Dr.Alban в Україну, - голова Держприкордонслужби

Президент України Володимир Зеленський не впливав на рішення про пропуску на територію України шведського співака Dr.Alban, який раніше виступав в аннексированном Криму. Про це заявив голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко Facebook.

За його словами, Доктор Албан в'їхав в Україну згідно з чинним законодавством.

"Питання прикордонного контролю належать виключно до компетенції Державної прикордонної служби України. І ніяк на рішення охоронців кордону з пропуску чи пропуску осіб не впливає ніхто, в тому числі і президент України. Відмовити іноземцям у перетині кордону можна через доручення правоохоронних органів. Однак у разі його відсутності і наявності необхідних документів вони можуть бути пропущені в Україну", - написав Дейнеко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Dr.Alban виступив в Україні у новорічному "Вечірньому кварталі". Як написав сам артист, йому був заборонений в'їзд в Україну після виступів в окупованому Криму, однак після втручання Зеленського його пропустили.