Зеленський візьме участь у засіданні міністрів оборони НАТО

Нагадаємо, 17 жовтня також відбудеться саміт ЄС, на який глава Європейської ради Шарль Мішель запросив президента України Володимира Зеленського. Там глава держави має представити план перемоги України у війні з Росією.

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