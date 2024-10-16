Зеленский примет участие в заседании министров обороны НАТО

Напомним, 17 октября также состоится саммит ЕС, на который глава Европейского совета Шарль Мишель пригласил президента Украины Владимира Зеленского. Там глава государства должен представить план победы Украины в войне с Россией.

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