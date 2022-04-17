Зеленский о визите Байдена в Украину: я думаю, он приедет
Президент Владимир Зеленский считает, что президент Соединенных Штатов Джо Байден приедет в Украину, чтобы посмотреть лично на зверства, которые совершили российские войска.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью CNN.
"Я думаю, что он приедет", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос о возможном визите Байдена в Украину.
При этом он добавил, что визит американского лидера зависит от ситуации с безопасностью.
"Это его решение, конечно. И также зависит от ситуации с безопасностью - я имею в виду это. Но я думаю, что он лидер Соединенных Штатов, и поэтому он должен приехать сюда, чтобы посмотреть (на ущерб, причиненный российскими войсками, - ред.)", - заявил президент.
Напомним, 14 апреля Байден заявил о готовности приехать в Киев.
Однако позже в Белом доме заявили, что визит Байдена в Украину пока не планируется. При этом в США заявили, что Киев намерен посетить высокопоставленный американский чиновник.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.