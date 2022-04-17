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Зеленский о визите Байдена в Украину: я думаю, он приедет

Новина українською →
Киев, Воскресенье 17 апреля 2022 16:32
Зеленский о визите Байдена в Украину: я думаю, он приедет Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Президент Владимир Зеленский считает, что президент Соединенных Штатов Джо Байден приедет в Украину, чтобы посмотреть лично на зверства, которые совершили российские войска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью CNN.

"Я думаю, что он приедет", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос о возможном визите Байдена в Украину.

При этом он добавил, что визит американского лидера зависит от ситуации с безопасностью.

"Это его решение, конечно. И также зависит от ситуации с безопасностью - я имею в виду это. Но я думаю, что он лидер Соединенных Штатов, и поэтому он должен приехать сюда, чтобы посмотреть (на ущерб, причиненный российскими войсками, - ред.)", - заявил президент.

Напомним, 14 апреля Байден заявил о готовности приехать в Киев.

Однако позже в Белом доме заявили, что визит Байдена в Украину пока не планируется. При этом в США заявили, что Киев намерен посетить высокопоставленный американский чиновник.

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