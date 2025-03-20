Зеленський про візит Трампа до України: важливо, щоб він сам цього захотів

Президента США Дональда Трампа завжди готові запросити до України. Однак важливо, щоб він сам цього захотів.

Як повідомляє кореспондент РБК-Україна , про це заявив президент Володимир Зеленський під час Zoom-брифінгу для журналістів.

Один з представників медіа спитав главу держави, чи запрошував він президента президента США, щоб той власними очима побачив жахи війни.

У відповідь на це питання Зеленський зазначив, що для нього було важливим, аби Трамп ще під час передвиборчої кампанії разом зі своєю командою відвідав Україну. Зокрема, щоб побачив як живе країна, що відбувається. Для того, щоб тоді ще кандидат в президенти США поспілкувався з військовими, цивільними людьми, і після цього сам зробив висновки.

Що стосується візиту станом на зараз, президент України завжди готовий запросити лідера США відвідати нашу країну.

"Все це правильні кроки, тому ми відкриті, і я завжди його запрошу в Україну, якщо буде можливість. Але для мене важливо щоб він сам це зміг і цього захотів", - сказав президент.