Зеленський про візит до Італії: є дуже важливі рішення щодо захисту нашого неба

"Сьогодні ми обговорили нашу безпекову співпрацю, військову. Є дуже важливі рішення щодо захисту нашого неба.Друге - реалізація формули миру, про яку ми кілька разів говорили з Джорджією", - заявив він.

Зеленський додав, що також було обговорено питання взаємодії в Європі.

"Третє, про що ми говорили, - це взаємодія в Європі. Італія зробила важливу річ, посиливши свою енергетичну незалежність від Росії... Один з елементів цього - це санкції. Ми обговорили європейську інтеграцію, для нас велика мотивація бути серед рівних, стати членами ЄС. Дякую за підтримку", - додав президент.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський прибув із візитом до Риму. Докладніше про його візит – читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.