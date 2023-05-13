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Зеленский о визите в Италию: есть очень важные решения по защите нашего неба

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Владимир Зеленский сообщил, что во время его визита в Рим были достигнуты важные решения по поводу защиты украинского неба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию с премьер-министром Италии Джорджией Мелони.

"Сегодня мы обсудили наше сотрудничество по безопасности, военное. Есть очень важные решения по защите нашего неба. Второе - реализация формулы мира, о которой мы несколько раз говорили с Джорджией", - заявил он.

Зеленский добавил, что также обсуждался вопрос взаимодействия в Европе.

"Третье, о чем мы говорили, - это взаимодействие в Европе. Италия сделала важную вещь, усилив свою энергетическую независимость от России... Один из элементов этого - это санкции. Мы обсудили европейскую интеграцию, для нас большая мотивация быть среди равных, стать членами ЕС. Спасибо за поддержку", - добавил президент.

Напомним, сегодня Зеленский прибыл с визитом в Рим. Подробнее о его визите - читайте в материале РБК-Украина.

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