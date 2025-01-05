Зеленський про візит на інавгурацію Трампа: я б хотів

Вже 20 січня у США відбудеться інавгурація новообраного президента. Глава української держави Володимир Зеленський хотів би бути на заході, однак лише за запрошенням безпосередньо Дональда Трампа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента України американському журналісту Лексу Фрідману.
Під час бесіди інтерв'юер запросив Зеленського приїхати на інавгурацію президента Сполучених Штатів, на що український лідер відповів наступне:
"Я б хотів. Звісно, я буду дивитись на те, що у нас зараз відбувається, бо є моменти важкі, ескалаційні, багато ракет тощо. Ну, я не можу приїхати, особливо в час війни, якщо так президент Трамп мене не запросить. Це не красиво", - сказав президент.
Зеленський додав, що він не з тих лідерів, хто приїде без запрошення. Він не може собі цього дозволити.
"Я знаю, що в цілому лідерів не запрошують на інавгурацію президентів США. Я знаю лідерів, які самі по собі можуть приїхати. Але для мене це дуже важко, я в гості без запрошення не можу", - пояснив глава української держави.
Нагадаємо, днями Володимир Зеленський заявив, що після інавгурації увагу Трампа буде приділено внутрішнім питанням, але пріоритетами його міжнародної політики будуть Україна і Близький Схід. Президент також підкреслив, що план американського лідера щодо завершення війни має збігатися з українським баченням.
Детальніше про те, коли пройде інавгуруації Трампа і чого чекати від новообраного президента США - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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