Зеленський про візит на інавгурацію Трампа: я б хотів

Під час бесіди інтерв'юер запросив Зеленського приїхати на інавгурацію президента Сполучених Штатів, на що український лідер відповів наступне:

"Я б хотів. Звісно, я буду дивитись на те, що у нас зараз відбувається, бо є моменти важкі, ескалаційні, багато ракет тощо. Ну, я не можу приїхати, особливо в час війни, якщо так президент Трамп мене не запросить. Це не красиво", - сказав президент.

Зеленський додав, що він не з тих лідерів, хто приїде без запрошення. Він не може собі цього дозволити.

"Я знаю, що в цілому лідерів не запрошують на інавгурацію президентів США. Я знаю лідерів, які самі по собі можуть приїхати. Але для мене це дуже важко, я в гості без запрошення не можу", - пояснив глава української держави.