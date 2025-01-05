Зеленский про визит на инаугурацию Трампа: я бы хотел

Уже 20 января в США состоится инаугурация новоизбранного президента. Глава украинского государства Владимир Зеленский хотел бы быть на мероприятии, однако только по приглашению непосредственно Дональда Трампа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины американскому журналисту Лексу Фридману.
Во время беседы интервьюер пригласил Зеленского приехать на инаугурацию президента Соединенных Штатов, на что украинский лидер ответил следующее:
"Я бы хотел. Конечно, я буду смотреть на то, что у нас сейчас происходит, потому что есть моменты тяжелые, эскалационные, много ракет и тому подобное. Ну, я не могу приехать, особенно во время войны, если так президент Трамп меня не пригласит. Это не красиво", - сказал президент.
Зеленский добавил, что он не из тех лидеров, кто приедет без приглашения. Он не может себе этого позволить.
"Я знаю, что в целом лидеров не приглашают на инаугурацию президентов США. Я знаю лидеров, которые сами по себе могут приехать. Но для меня это очень трудно, я в гости без приглашения не могу", - пояснил глава украинского государства.
Напомним, на днях Владимир Зеленский заявил, что после инаугуруации внимание Трампа будет уделено внутренним вопросом, но приоритетами его международной политики будут Украина и Ближний Восток. Президент также подчеркнул, что план американского лидера по завершить войны должен совпадать с украинским видением.
Подробнее о том, когда пройдет инаугуруации Трампа и чего ждать от новоизбранного президента США - читайте в материале РБК-Украина.
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