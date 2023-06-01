Зеленський про військових РФ у Придністров'ї: Захочуть жити - підуть

"Що робити з тими, хто там, на території? З військами? Ну, вони захочуть жити - підуть. Давайте не думати, таксі я їм замовляти не буду. Знайдеться шлях. Той, хто хоче жити, завжди знаходить вихід", - наголосив президент.

Він також заявив, що Україна не буде там нікого брати в полон, через те, що то територія Молдови.

Придністров'я

Росія підтримує невизнану державу та надає їй військову, економічну, політичну і дипломатичну підтримку. Також РФ утримує понад тисячу військових у Придністров’ї, що, на думку західних військових аналітиків, становить загрозу як для стабільності в Молдові, так і для безпеки в Україні на сході.

Прагнення Молдови вступити до ЄС

В червні 2022 року Єврорада надала Молдова статус кандидата на вступ до Євросоюзу.

Однак для

При цьому у Європарламенті вважають, що країна може розпочати переговори про вступ до ЄС вже цього року.

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