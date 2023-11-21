Зеленський: Військові можуть займатися чи політикою, чи війною

Військові на полі бою можуть займатися виключно воєнними діями, але не політикою. Якщо військовий думає про те, щоб зайнятися політикою, перебуваючи на фронті, це "величезна помилка".

"Різні політичні сили підштовхують військових у політику. Це було після 2014 року, коли кожна політична партія хотіла якихось військових, зірок війни, і я вважаю, що це було дуже великою помилкою", - сказав він.

На думку президента, якщо військовий вирішив зайнятися політикою, це його право, але тоді він має піти у політику і не може займатися війною.

"Якщо ви керуєте війною, пам'ятаючи про те, що завтра ви займатиметеся політикою або виборами, то на словах і на лінії фронту ви поводитеся як політик, а не як військовий", - констатував він, повторивши, що вважає таку поведінку "величезною помилкою".

Зеленський додав, що важливо не втрачати абсолютного розуміння ієрархії, оскільки це не веде до єдності нації.

"При всій повазі до генерала Залужного та до всіх командирів, які знаходяться на полі бою, є абсолютне розуміння ієрархії, і це все, і не може бути два, три, чотири, п'ять. Згідно із законом, і під час війни це не може навіть обговорюватись. Це не веде до єдності нації", - резюмував він.

Як писало РБК-Україна, стаття головнокомандувача Валерія Залужного в TIME про те, що війна в Україні набула позиційного характеру, викликала різку реакцію з боку Банкової. Крім того, джерела видання підтверджують, що відносини між Зеленським та Залужним останнім часом погіршилися. Докладніше - у матеріалі.