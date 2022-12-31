Зеленський про війну: ми нічого не втратили, у нас забрали

"Цей рік можна назвати роком втрат для України, для всієї Європи, для всього світу. Але це неправильно. Ми не маємо так говорити. Ми нічого не втратили. У нас забрали. Україна не втратила синів і доньок - їх забрали вбивці. Українці не втратили домівок - їх знищили терористи. Ми не втратили своїх земель – на них зайшли загарбники. Світ не втратив мир - Росія його зруйнувала", - зазначив Зеленський.

За його словами, 2022 рік поранив українців у саме серце, але вони вже виплакали всі сльози і прокричали всі молитви.

"311 днів. Про кожну хвилину нам є що сказати. Але більшість слів - зайві. Вони не потрібні. Не потрібні пояснення, прикраси. Потрібна тиша. Щоб почути. Потрібні паузи. Щоб усвідомити", - додав президент.