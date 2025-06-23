Зеленський виступить у парламенті Нідерландів: що відомо про звернення
Президент України Володимир Зеленський завтра, 24 червня, повинен виголосити звернення в нижній палаті нідерландського парламенту - Палаті представників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS.
Як пише видання, запрошення Зеленського до нідерландського парламенту ініціювала опозиційна партія GroenLinks-PvdA. Його також схвалила більшість депутатів.
Зазначається, що виступ Зеленського відбудеться на спільному засіданні двох палат парламенту Нідерландів і планується близько 16:00 за місцевим часом (17:00 за Києвом - ред.).
Варто нагадати, що Зеленський вже двічі виступав у нідерландському парламенті: у березні 2022 року через відеозвʼязок і у травні 2023-го під час візиту.
Саміт НАТО
Нагадаємо, 24-25 червня в Гаазі (Нідерланди) відбудеться саміт країн НАТО. У рамках саміту також пройде засідання Ради Україна-НАТО.
Раніше стало відомо, що президент Володимир Зеленський отримав запрошення на саміт в Гаагу. А ось глава МЗС Литви Кястутіс Будріс заявив, що Україна не отримає запрошення на вступ до НАТО на саміті в Гаазі. Але, за його словами, саміт все ж буде сфокусований на питанні України.
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