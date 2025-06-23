Зеленський виступить у парламенті Нідерландів: що відомо про звернення

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS.

Як пише видання, запрошення Зеленського до нідерландського парламенту ініціювала опозиційна партія GroenLinks-PvdA. Його також схвалила більшість депутатів.

Зазначається, що виступ Зеленського відбудеться на спільному засіданні двох палат парламенту Нідерландів і планується близько 16:00 за місцевим часом (17:00 за Києвом - ред.).

Варто нагадати, що Зеленський вже двічі виступав у нідерландському парламенті: у березні 2022 року через відеозвʼязок і у травні 2023-го під час візиту.