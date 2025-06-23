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Зеленский выступит в парламенте Нидерландов: что известно об обращении

Понедельник 23 июня 2025 22:19
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Зеленский выступит в парламенте Нидерландов: что известно об обращении Фото: президент Владимир Зеленский (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталья Кава

Президент Украины Владимир Зеленский завтра, 24 июня, должен произнести обращение в нижней палате нидерландского парламента - Палате представителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS.

Как пишет издание, приглашение Зеленского в нидерландский парламент инициировала оппозиционная партия GroenLinks-PvdA. Его также одобрило большинство депутатов.

Отмечается, что выступление Зеленского состоится на совместном заседании двух палат парламента Нидерландов и планируется около 16:00 по местному времени (17:00 по Киеву - ред.).

Стоит напомнить, что Зеленский уже дважды выступал в нидерландском парламенте: в марте 2022 года по видеосвязи и в мае 2023-го во время визита.

Саммит НАТО

Напомним, 24-25 июня в Гааге (Нидерланды) состоится саммит стран НАТО. В рамках саммита также пройдет заседание Совета Украина-НАТО.

Ранее стало известно, что президент Владимир Зеленский получил приглашение на саммит в Гаагу. А вот глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил, что Украина не получит приглашение на вступление в НАТО на саммите в Гааге. Но, по его словам, саммит все же будет сфокусирован на вопросе Украины.

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