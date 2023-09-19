Зеленський виступить на Генасамблеї ООН: усі подробиці

Сесія 78. Чому присвячені дебати Генасамблеї ООН та хто виступить

Генеральна асамблея ООН - це головний дорадчий, директивний та представницький орган Організації Об'єднаних Націй. Вона складається зі 193 членів ООН і слугує зборами для обговорення міжнародних питань.

Сьогодні розпочинається тиждень високого рівня. Цими днями в Нью-Йорку зберуться лідери 140 країн, щоб обговорити головні світові проблеми.

Заявлена тема дебатів - Відновлення довіри та глобальної солідарності: прискорення дій щодо порядку денного до 2030 року та його цілей сталого розвитку для забезпечення миру, процвітання, прогресу та стійкості для всіх.

Фото: Генеральна асамблея ООН збирається для обговорення світових проблем (Getty Images)

Як і очікувалося серед виступаючих не буде російського президента Володимира Путіна. Але, як пише AP, найбільш помітною буде відсутність лідерів Франції, Великобританії та Китаю - країн, які є постійними членами Ради безпеки ООН. Французький президент Еммануель Макрон пропустить сесію через запланований візит британського короля Чарльза III, а Ріші Сунак послався на насичений графік.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель натякнув, що однією з ключових тем буде російсько-українська війна.

"На цей тиждень припадає вирішальний момент для миру та багатосторонньої системи. У ході агресивної війни проти України Росія, ядерна держава та постійний член Ради безпеки ООН, попрала Статут ООН… Ми знову використовуватимемо тиждень високого рівня, щоб пояснити нашу непохитну підтримку України та переконати країни з усіх куточків світу об'єднатися у захисті Статуту ООН та відмові від російського неоімперіалізму", - зазначив він.

Згідно з розкладом, 19 вересня сесію відкриє генсек ООН Антоніу Гутерріш та президент Генасамблеї Денніс Франсіс. За ними виступлять президент Бразилії Лула да Сілва та американський лідер Джо Байден.

Зеленський вже у США. Коли він виступить?

Український президент прибув до Нью-Йорка напередодні ввечері. Відразу з аеропорту він приїхав до військових, які проходять лікування та реабілітацію у США.

Фото: Володимир та Олена Зеленські прибули до Нью-Йорка 18 вересня (t.me/FirstLadyOfUkraine)

Це перший його візит до Нью-Йорка і другий до США з початку російського вторгнення. До цього у грудні 2022 року він відвідував Вашингтон, виступав у Конгресі та зустрічався з президентом Джо Байденом.

За його словами, візит буде насиченим, і він візьме участь у роботі Генасамблеї, Ради безпеки ООН, а також Саміту цілей сталого розвитку. Окрім того, Зеленський анонсував важливі двосторонні зустрічі.

Він також заявив, що Статуту ООН, який обстоює ключовий принцип територіальної цілісності держав, необхідно повернути повну силу та збільшити можливості ООН зупиняти та запобігати агресії.

"У Вашингтоні заплановані переговори з президентом США, з лідерами палат і партій Конгресу, з військовим керівництвом. Зустрінуся з американським бізнесом, журналістами, громадою. Дякую за лідерство США у підтримці нашої боротьби за свободу та незалежність", - додав він.

Зазначимо, зустрічі з конгресменами та Джо Байденом заплановані на 21 вересня. До цього два дні Зеленський перебуватиме у Нью-Йорку.

Сьогодні він виступить на Генеральній асамблеї ООН. На сайті організації немає точного часу, але згідно з розкладом, він виголосить промову на ранковій сесії, тобто вдень за київським часом (різниця з Нью-Йорком сім годин). У списку спікерів він значиться під 14-м номером.

Про що говоритиме Зеленський

Напередодні радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю CNN розповів, що Зеленський на майданчику ООН говоритиме про необхідність якнайшвидшої перемоги над Росією. І пояснювати, чому війна повинна мати справедливий кінець для України, а допомога нашій країні - це внесок у стабільність та відновлення міжнародного права.

Крім того, Зеленський наголосить, що "закінчення війни можна прискорити, якщо буде достатня кількість зброї для України".

Фото: Володимир Зеленський на Генасамблеї ООН говоритиме про необхідність якнайшвидшої перемоги над Росією (Getty Images)

У серпні заступник голови ОП Ігор Жовква казав, що промова президента на Генасамблеї ООН буде присвячена декільком темам.

"Президент виступатиме в Генасамблеї ООН, де говоритиме і про формулу миру, і про створення спецтрибуналу, і про компенсаційний механізм відшкодування збитків", - зазначив він.

У кулуарах також пройде низка двосторонніх зустрічей, зокрема з лідерами країн Глобального півдня. Зазначимо, на сьогодні точно відомо про переговори з польським президентом Анджеєм Дудою та ізраїльським прем'єром Біньяміном Нетаньяху.

Постпред України при ООН Сергій Кислиця звертав увагу на те, що Зеленський у списку промовців стоїть у першій половині дня, і це відображає місце та значення, яке Україна займає у глобальних питаннях.

Він також зазначив, що під час повномасштабної війни головною темою для України залишається те, як зупинити агресію та притягти Росію до відповідальності, а також компенсувати збитки. За його словами, сьогодні для багатьох країн залишається відкритим питання, як змусити відповісти за злочин агресії.

"Тому створення відповідного механізму, трибуналу також одна з головних тем, над якою працює керівництво країни, МЗС. І залежно від того, як розвиватимуться переговори, можливо, це питання доведеться піднімати і в ООН", - додав він.

Про що говорив Зеленський минулого року

Минулого року Володимир Зеленський звертався до світових лідерів дистанційно. Його промова на 77-й сесії Генасамблеї ООН була присвячена формулі миру.

Звернення 22 вересня 2022 проходило на тлі семи місяців російського вторгнення. Президент заявив, що проти України скоєно злочин, і вона вимагає справедливого покарання для агресора.

"Ця війна не була спровокована нами. Ми провели 88 раундів переговорів у різних форматах, щоб не допустити цієї війни - це лише за час від початку мого президентства і до 24 лютого. Але Росія не тільки не припинила злочин агресії, який почав ще 2014 року, а перевела його у повномасштабне вторгнення. І ми не маємо іншого вибору, як захищатися. Ми це робимо", - зазначив він.

У першій редакції української формули миру було лише п'ять пунктів: покарання, захист життя, відновлення безпеки та територіальної цілісності, гарантії безпеки та рішучість захищатися. За кілька місяців на саміті G20 він представить формулу з 10 пунктів.

Цікаво, що онлайн-звернення могло і не відбутися. Можливість звернутися дистанційно навіть виносили на голосування, і виступ Зеленського підтримала 101 країна. Проти проголосували семеро - Білорусь, Куба, КНДР, Еритрея, Нікарагуа, Росія та Сирія.

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Детальніше про поїздку та плани президента читайте у матеріалі "Зеленський їде до США: чого чекати від візиту".