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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський виступить на Генасамблеї ООН наприкінці вересня

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

24 вересня на Генеральній Асамблеї ООН розпочнуться загальні дебати, основними темами яких будуть війна в Україні та підтримка з боку міжнародної спільноти. У перший день із промовою виступить президент США Джо Байден, а 25 вересня - президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Зеленський має намір представити західним партнерам, включно з президентом Байденом, а також кандидатами на вибори у США, такими як Дональд Трамп і Камала Гарріс, "план перемоги".

Також на порядку денному Генасамблеї буде обговорено питання про узгодження використання далекобійної зброї, яку поставляють Україні, для ударів по цілях на території Росії. Це питання стало актуальним на тлі нещодавніх російських атак на українські міста.

Переговори України та РФ

На початку повномасштабної війни Україна та Росія провели кілька раундів переговорів, але згодом Україна відмовилася від них через ультиматуми з боку РФ.

Україна вже представила свою "формулу миру" і в червні організувала перший саміт миру. Другий мирний саміт планується на листопад, і не виключено, що на нього можуть запросити представників Росії.

Раніше президент України Володимир Зеленський анонсував план перемоги у війні. Детальніше про нього можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

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Володимир ЗеленськийООНВійна Росії проти України