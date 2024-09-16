Зеленський виступить на Генасамблеї ООН наприкінці вересня

Переговори України та РФ

На початку повномасштабної війни Україна та Росія провели кілька раундів переговорів, але згодом Україна відмовилася від них через ультиматуми з боку РФ.

Україна вже представила свою "формулу миру" і в червні організувала перший саміт миру. Другий мирний саміт планується на листопад, і не виключено, що на нього можуть запросити представників Росії.

Раніше президент України Володимир Зеленський анонсував план перемоги у війні. Детальніше про нього можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

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