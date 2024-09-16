Зеленский выступит на Генассамблее ООН в конце сентября

Переговоры Украины и РФ

В начале полномасштабной войны Украина и Россия провели несколько раундов переговоров, но впоследствии Украина отказалась от них из-за ультиматумов со стороны РФ.

Украина уже представила свою «формулу мира» и в июне организовала первый саммит мира. Второй мирный саммит планируется на ноябрь, и не исключено, что на него могут пригласить представителей России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал план победы в войне. Детальнее о нем можно узнать в материале РБК-Украина.

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