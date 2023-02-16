Зеленський виступить на Берлінському кінофестивалі, - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 16 лютого, виступить на відкритті Берлінського кінофестивалю у відеоформаті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA .

"Для нас велика честь мати можливість привітати президента України Володимира Зеленського у цифровому форматі на відкритті нашого фестивалю у четвер увечері", - заявили керівники фестивалю.

Як зазначає видання, пряма відеотрансляція з президентом України Володимиром Зеленським відбудеться одразу після виступу режисера та актора Шона Пенна, який планує представити фільм про війну в Україні під назвою "Супердержава".