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Зеленський виступить на Берлінському кінофестивалі, - ЗМІ

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Берлін, Четвер 16 лютого 2023 12:40
Зеленський виступить на Берлінському кінофестивалі, - ЗМІ Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 16 лютого, виступить на відкритті Берлінського кінофестивалю у відеоформаті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA .

"Для нас велика честь мати можливість привітати президента України Володимира Зеленського у цифровому форматі на відкритті нашого фестивалю у четвер увечері", - заявили керівники фестивалю.

Як зазначає видання, пряма відеотрансляція з президентом України Володимиром Зеленським відбудеться одразу після виступу режисера та актора Шона Пенна, який планує представити фільм про війну в Україні під назвою "Супердержава".

Нагадаємо, повідомлялося, що Зеленський звернеться до лідерів Карибської спільноти (КАРИКОМ) під час їхнього 44-го саміту.

Раніше український президент заявив, що українська дипломатія має вийти у всі регіони світу, де наша позиція поки що недостатньо представлена.

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