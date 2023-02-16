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Зеленский выступит на Берлинском кинофестивале, - СМИ

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Берлин, Четверг 16 февраля 2023 12:40
Зеленский выступит на Берлинском кинофестивале, - СМИ Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 февраля, в выступит на открытии Берлинского кинофестиваля в видеоформате.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

"Для нас большая честь иметь возможность поприветствовать президента Украины Владимира Зеленского в цифровом формате на открытии нашего фестиваля в четверг вечером", - заявили руководители фестиваля.

Как отмечает издание, прямая видеотрансляция с президентом Украины Владимиром Зеленским состоится сразу после выступления режиссера и актера Шона Пенна, который планирует представить фильм о войне в Украине под названием "Супердержава".

Напомним, сообщалось, что Зеленский выступит с обращением к лидерам Карибского сообщества (КАРИКОМ) во время их 44-го саммита.

Ранее украинский президент заявил, что украинская дипломатия должна выйти во все регионы мира, где наша позиция пока недостаточно представлена.

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